Путин: "Аэрофлот" должен получить первые самолеты MC-21 в 2027 году

Путин: поставки МС-21 "Аэрофлоту" должны начать в 2027 году Путин: "Аэрофлот" должен получить первые самолеты MC-21 в 2027 году

Москва18 сен Вести.Поставки российских лайнеров МС-21 "Аэрофлоту" должны начаться в 2027 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

Президент рассказал, что сейчас в производстве находятся 18 среднемагистральных самолетов МС-21.

Их поставки Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году сказал Путин

По его словам, "Аэрофлот" сегодня заказывает 90 новых самолетов МС-21, это масштабный долгосрочный контракт.

Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил, что авиакомпания планирует получить первые 8 самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года, оставшиеся 10 лайнеров - в 2028 году.