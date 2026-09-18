Москва18 сен Вести.Первыми преимущества самолета МС-21 оценят пассажиры "Аэрофлот". Для авиакомпании это большая честь, сказал в комментарии ИС "Вести" гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Он обратил внимание, что авиакомпания на протяжении своей столетней истории первой осваивала отечественные лайнеры.

И для нас, конечно же, большая честь и в этот раз тоже стать первой авиакомпанией, которая освоит этот самолет. Ну и, конечно же, наши пассажиры "Аэрофлота" будут первыми, кто оценит все преимущества и качества нового самолета сказал Александровский

Ранее президент России Владимир Путин во время презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции сообщил, что поставки российских лайнеров МС-21 "Аэрофлоту" должны начаться в 2027 году. Сейчас в производстве, как отметил глава России, находятся 18 среднемагистральных самолетов МС-21