Гендиректор "Аэрофлота": интернет в самолетах может появиться в 2027-2028 годах

Интернет на борту российских самолетов МС-21 может появиться в 2027-2028 гг. Гендиректор "Аэрофлота": интернет в самолетах может появиться в 2027-2028 годах

Москва4 сен Вести.Интернет для пассажиров самолетов "Аэрофлота" может появиться в 2027-2028 годах. Об этом "НЬЮМ ТАСС" рассказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот "Сергей Александровский.

При этом реализация этого решения, скорее всего, будет реализована на отечественных самолетах МС-21, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Наверное, интернет уже, полноценно наше российское решение, появится в 2027-2028 годах, то, что мы видим, и вероятнее всего это будет реализовано уже на отечественных воздушных судах МС-21 сказал он

Ранее Александровский сообщил, что к уже заказанным 18 самолетам МС-21 добавятся еще 90, общее число ожидаемых машин вырастет до 108.

Также он рассказал, что "Аэрофлот" работает над улучшением показателей загрузки кресел, которые уже выросли до 91,2%.