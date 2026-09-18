Первый самолет МС-21 "Аэрофлота" получит имя авиаконструктора Яковлева "Аэрофлот" назовет первый МС-21 именем авиаконструктора Яковлева

Москва18 сен Вести.Первому лайнеру МС-21 в парке "Аэрофлота" дадут имя авиаконструктора Александра Яковлева, рассказал журналистам глава компании Сергей Александровский.

Первому самолету МС-21, который поступит в наш парк, будет присвоено имя великого российского авиационного конструктора Яковлева Александра Сергеевича сказал Александровский

Контракт на поставку 90 самолетов МС-21 был подписан в пятницу, в церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин. В 2023 году был подписан первый контракт на поставку 19 самолетов "Аэрофлоту".

Президент отмечал, что поставки МС-21 "Аэрофлоту" должны начаться в 2027 году.