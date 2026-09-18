"Аэрофлот" получит первые 14 российских самолетов МС-21 в 2029 году Алиханов: первые поставки 14 самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся с 2029 году

Москва18 сен Вести.Первые поставки 14 отечественных самолетов МС-21 по новому контракту с авиакомпанией "Аэрофлот" в 90 воздушных судов начнутся с 2029 года, при этом в будущем планируется нарастить поставки бортов до 34 единиц. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Сейчас мы подписываем новый контракт, это так называемая вторая волна на 90 машин, начиная с 2029 года, мы будем поставлять 14, 18, 24, 34 машины на общую сумму 90 сказал министр

Алиханов также исключил рост цены на авиабилеты из-за МС-21. По его словам, из-за высокой доли затрат на разработку стоимость первых самолетов не является рыночной, однако соответствующую финансовую нагрузку берет на себя государство.