"Аэрофлот" готов начать подготовку пилотов и персонала для самолетов МС-21 Александровский: "Аэрофлот" готов начать подготовку пилотов для МС-21

Москва18 сен Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" ожидает получения российских самолетов МС-21, готова начать подготовку пилотов и других сотрудников. Такое заявление сделал гендиректор компании Сергей Александровский, его цитирует пресс-служба Ростеха.

С нетерпением ожидаем поступления самолетов и уже готовы приступить к подготовке персонала на новый тип - пилотов, бортпроводников, инженеров сказал Александровский

По его слова, для "Аэрофлота" является большой честью возможность быть стартовым эксплуатантом МС-21. Александровский также заявил, что протяжении 103-летней истории авиакомпания "ставит на крыло новейшую отечественную авиатехнику" и с гордостью продолжает реализовывать данную традицию.

В пятницу, 18 сентября, "Аэрофлот" и Ростех заключили контракт на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21.