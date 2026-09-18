Москва18 сен Вести.Для "Аэрофлота" большая честь стать первым эксплуатантом российских самолетов МС-21, отметил в беседе с ИС "Вести" генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

18 сентября состоялась церемония подписания договора о поставке самолетов МС-21 "Аэрофлоту".

Подписание сегодняшнего контракта является, конечно же, определяющим для авиационной промышленности и для всей гражданской авиации страны на долгие годы вперед. И контракт предполагает не просто поставку воздушных судов, а в том числе выстраивание эффективной системы послепродажного обслуживания совместно с производителем. Безусловно, для "Аэрофлота" это большая честь — быть и первым эксплуатантом, и стартовым заказчиком новых отечественных самолетов МС-21