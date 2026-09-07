"Аэрофлот" получит первые самолеты МС-21 в конце 2027 года Александровский: "Аэрофлот" ожидает первые 8 самолетов МС-21 в конце 2027 года

Москва7 сен Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" планирует получить первые 8 самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года, оставшиеся 10 лайнеров - в 2028 году. Об этом сообщил журналистам в рамках ВЭФ глава компании Сергей Александровский.

Первые самолеты планируются в четвертом квартале 2027 года, ожидаем получить 8 воздушных судов, 2028 год - 10. Сроки зафиксированы, мы на них ориентируемся сказал он

По словам Александровского, подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для работы на МС-21 стартует в 2027 году. Он отметил, что авиакомпания движется по согласованному с производителями графику, а пилоты для подготовки уже отобраны.

Глава авиакомпании пояснил, что в период ввода самолетов в строй МС-21 будет выполнять короткие рейсы по маршруту Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.

Ранее в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" Александровский подчеркнул, что безопасность пассажиров является приоритетом "Аэрофлота".