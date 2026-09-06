В "Аэрофлоте" назвали свой главный приоритет Глава "Аэрофлота" Александровский: безопасность пассажиров — наш приоритет

Москва6 сен Вести.Безопасность пассажиров — приоритет "Аэрофлота", подчеркнул гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Как следует с его слов, в случае потенциальных рисков авиакомпания в первую очередь думает о безопасности пассажиров.

Безопасность наших пассажиров — это наш главный приоритет отметил Александровский

Ранее в "Аэрофлоте" прокомментировали угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.