Москва6 сенВести.Безопасность пассажиров — приоритет "Аэрофлота", подчеркнул гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Как следует с его слов, в случае потенциальных рисков авиакомпания в первую очередь думает о безопасности пассажиров.
Безопасность наших пассажиров — это наш главный приоритетотметил Александровский
Ранее в "Аэрофлоте" прокомментировали угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.