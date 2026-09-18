"Аэрофлот" будет использовать первые самолеты МС-21 на рейсах Москва-Петербург Первые самолеты МС-21 будут использоваться на маршруте Москва-Петербург

Москва18 сен Вести.Первые лайнеры МС-21 будут летать по маршруту Москва-Петербург, следует из материалов Кремля, пишет РИА Новости.

В пятницу "Аэрофлот" подписал второй контракт на поставку партии из 90 лайнеров МС-21, в церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. В 2023 году был подписан первый контракт на 19 самолетов.

В справке к подписанию контракта указывается, что первые самолеты будут использовать на высокочастотных маршрутах, на которых "можно обеспечить эффективную техническую поддержку​​​".

Одна из первых линий – Москва – Санкт-Петербург. Также рассматриваются направления в Казань, Нижний Новгород и другие крупные города европейской части России указывается в справке

Самолет МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. "Аэрофлот" планирует получить первые 8 самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года, оставшиеся 10 лайнеров - в 2028 году, сообщал в начале сентября глава перевозчика Сергей Александровский.