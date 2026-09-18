Москва18 сенВести.Новый контракт на поставку самолетов МС-21 "Аэрофлоту" обеспечивает полное техсопровождение всех 108 лайнеров в течение 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
Контракт, подписанный сегодня, обеспечивает полное техническое сопровождение всех 108 лайнеров МС-21 в течение 22 лет с момента поставкиговорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Ростеха
Кроме того, из договора следует, что авиакомпании передадут полнопилотажные и процедурные тренажеры для обучения летного состава.
Помимо этого, контракт предусматривает подготовку технического персонала, предоставление ПО для обслуживания воздушных судов и иные услуги послепродажного сервиса.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания договора о поставке МС-21 "Аэрофлоту".