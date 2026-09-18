В контракт на поставку МС-21 "Аэрофлоту" входит техсопровождение 108 лайнеров

Ростех раскрыл детали контракта на поставку МС-21 "Аэрофлоту" В контракт на поставку МС-21 "Аэрофлоту" входит техсопровождение 108 лайнеров

Москва18 сен Вести.Новый контракт на поставку самолетов МС-21 "Аэрофлоту" обеспечивает полное техсопровождение всех 108 лайнеров в течение 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Контракт, подписанный сегодня, обеспечивает полное техническое сопровождение всех 108 лайнеров МС-21 в течение 22 лет с момента поставки говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Ростеха

Кроме того, из договора следует, что авиакомпании передадут полнопилотажные и процедурные тренажеры для обучения летного состава.

Помимо этого, контракт предусматривает подготовку технического персонала, предоставление ПО для обслуживания воздушных судов и иные услуги послепродажного сервиса.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания договора о поставке МС-21 "Аэрофлоту".