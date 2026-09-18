Путин поучаствовал в церемонии подписании договора на поставку "Аэрофлоту" МС-21 Путин поучаствовал в церемонии подписания "Аэрофлотом" договора о поставке МС-21

Москва18 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания договора о поставке самолетов МС-21 "Аэрофлоту". Это произошло во время презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

Как отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, среднемагистральный самолет МС-21310 является ключевым проектом в комплексной программе развития гражданской авиации. В 2023 году был подписан первый контракт на поставку 19 самолетов "Аэрофлоту".

Сегодня мы подпишем вторую партию на 90 таких машин уже с российским двигателем ПД-14, который закончил свою сертификацию. Поставки этих 90 машин у нас запланированы в течение четырех лет после 28 года заявил Алиханов

Затем состоялось подписание договора об условиях лизинга, поставки и полного технического сопровождения воздушных судов МС-21310. Его подписали, в частности, со стороны "Аэрофлота" гендиректор Сергей Александровский, со стороны Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) гендиректор Вадим Бадеха.