Чемезов о МС-21, на которые подписан контракт с "Аэрофлотом": полностью все наше

Глава Ростеха рассказал, в чем особенность контракта на МС-21 с "Аэрофлотом" Чемезов о МС-21, на которые подписан контракт с "Аэрофлотом": полностью все наше

Москва18 сен Вести.Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал в интервью ИС "Вести", в чем значимость контракта на поставку Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) 90 самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот".

18 сентября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания договора о поставке российских самолетов МС-21 "Аэрофлоту".

Эти самолеты все полностью импортозамещенные. Это и двигатели новые наши современные. Это и авионика, и материалы, с которых изготовлены сам фюзеляж, крылья, — то есть полностью все наше, российского производства сказал Чемезов

Ранее Ростех раскрыл детали контракта на поставку МС-21 "Аэрофлоту".