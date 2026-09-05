Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл" Путин принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл"

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин в субботу в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл".

Глава государства назвал этот проект воплощением масштабных планов по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, трансатлантического транспортного коридора и Северного морского пути (СМП).

Сегодня видим их [планов] конкретное воплощение. На одном из крупнейших арктических проектов "Восток Ойл" в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к новому терминалу порта "Бухты Север" для загрузки в танкеры. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона и всей России. Сделан очень важный шаг по реализации проекта "Восток Ойл" сказал российский лидер

"Восток Ойл" – крупнейший в современной мировой нефтегазовой отрасли проект "Роснефти" по добыче углеводородов.

Ранее 5 сентября Владимир Путин встретился с пятеркой лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин рассказали президенту о встречах с избирателями и подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать отдельные поручения.