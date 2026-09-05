Сечин: "Роснефть" поставит 30 млн тонн нефти с "Восток Ойла" в 2027 году

"Роснефть" начнет отгрузку 30 млн тонн нефти с "Восток Ойла" уже в 2027 году Сечин: "Роснефть" поставит 30 млн тонн нефти с "Восток Ойла" в 2027 году

Москва5 сен Вести.Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания начнет отгрузку нефти с проекта "Восток Ойл" потребителям уже во второй половине следующего года. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции по случаю ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода проекта на полуострове Таймыр.

Ввод в эксплуатацию проекта "Восток Ойл" обеспечит отгрузку потребителям 30 миллионов тонн нефти уже во второй половине следующего года сказал Сечин

Президент России Владимир Путин, принявший участие в церемонии по видеосвязи, дал старт отгрузке первой нефти в арктический танкер "Валентин Пикуль" у нового терминала порта Бухта Север на берегу Северного Ледовитого океана.

Глава государства отметил, что общая производительность первой очереди морского терминала составляет 30 млн тонн нефти в год, а после полного ввода она значительно вырастет.

Как доложил президенту Игорь Сечин, нефтепровод протяженностью 790 км соединяет месторождения Ванкорское и Паяха с портом Бухта Север. К 2030 году поставки по проекту планируется увеличить до 50 млн тонн, а в перспективе — до 100 млн тонн в год. Общий объем инвестиций в интегральный проект достиг 4 трлн рублей. На объектах проекта задействовано свыше 50 тысяч человек.