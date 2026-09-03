Путин: нефтепровод к новому терминалу "Восток Ойл" запустят в ближайшее время

Путин: нефтепровод к новому терминалу "Восток Ойл" будет скоро запущен Путин: нефтепровод к новому терминалу "Восток Ойл" запустят в ближайшее время

Москва3 сен Вести.В ближайшее время на одном из крупнейших российских арктических проектов "Восток Ойл" будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу "Бухта Север". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, тогда же будет отгружена первая партия нефти, которая отправится покупателям по Заполярным морским трассам.

На одном из наших крупнейших арктических проектов "Восток- Ойл" в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу "Бухта Север" сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что Россия также планирует интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями для постепенного подключения грузопотоков из Центральной России, Урала и Сибири.

29 августа "Роснефть" объявила о начале поэтапного заполнения нефтью трубопроводной системы проекта "Восток Ойл" в рамках подготовки к технологическому запуску в 2026 году.