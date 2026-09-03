Москва3 сен Вести.Навигация по Северному морскому пути должна стать круглогодичной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Путина, в современной обстановке развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) от Санкт-Петербурга и Мурманска до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона должно открыть для России дополнительные возможности, обеспечить гибкость и безопасность поставок.

Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Исабетту сказал глава государства

Ранее Путин отметил, что за последние 11 лет дальневосточные регионы России привлекли к себе капитальных вложений на 25 триллионов рублей.