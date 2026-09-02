Путин заявил, что будущее всей России за развитием Дальнего Востока Путин: будущее всей России – за развитием Дальнего Востока

Москва2 сен Вести.Будущее всей России – за развитием Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду, 2 сентября, глава государства прилетел во Владивосток​​​. Российский лидер посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак" на Морском вокзале, а также по видеоконференцсвязи (ВКС) принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.

Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны сказал президент

XI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.