Москва2 сенВести.Будущее всей России – за развитием Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду, 2 сентября, глава государства прилетел во Владивосток. Российский лидер посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак" на Морском вокзале, а также по видеоконференцсвязи (ВКС) принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.
Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей странысказал президент
XI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.