Москва2 сен Вести.Дальний Восток и Арктика показывают высокую динамику развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших, позитивных изменений по целому ряду ключевых параметров. Их темпы развития превышают общероссийские отметил президент

Глава государства добавил, что считает это общим и одним из главных достижений проделанной работы.

Президент напомнил, что с самого начала обсуждений развития региона ставилась задача обеспечить более высокие темпы роста. Это, по его словам, было необходимо, чтобы не допустить дальнейшего сокращения населения, не только сохранить за Россией эти обширные территории, но и развивать их, укреплять и превращать в надежный и перспективный ресурс для развития всей страны.

Путин признал, что удается не все, однако подчеркнул, что в целом результаты есть. По его мнению, во многом они стали следствием последовательной стратегии, а также уникальных для России решений по поддержке инвестиций и деловой активности.

В среду, 2 сентября, глава государства прилетел во Владивосток​​​. Российский лидер посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак" на Морском вокзале, а также по видеоконференцсвязи (ВКС) принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.