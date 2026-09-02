Путин на совещании по ДФО предложил обсудить переход от локальных мер к единым

Единый режим: Путин предложит новый подход к развитию Дальнего Востока и Арктики Путин на совещании по ДФО предложил обсудить переход от локальных мер к единым

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин на рабочем совещании по развитию Дальневосточного федерального округа и Арктики предложил обсудить переход от локальных мер поддержки, действующих на отдельных территориях, к единому преференциальному режиму на всем пространстве регионов.

Глава государства подчеркнул, что новая модель призвана создать максимально комфортные условия для бизнеса и стать характерной чертой делового климата.

Ряд этих инициатив был озвучен на прошлом Восточном экономическом форуме, например, переход от локальных мер поддержки, которые действуют на отдельной территории к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке и в Арктике в целом. Сегодня мы обсудим его основные контуры и некоторые детали сказал Путин, открывая заседание

Он также отметил, что Дальний Восток и Арктика демонстрируют динамику развития, превышающую общероссийские показатели, и важно закрепить этот тренд.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил, что законопроект о "Единой территории опережающего развития" уже разработан и находится на финальной стадии согласования. Запуск нового режима запланирован на 1 января 2027 года. Он предусматривает две категории проектов: от 100 млн рублей (базовый набор льгот) и свыше 1 млрд рублей (возможность выбора пакета, включая федеральный инвестиционный налоговый вычет). При этом из режима исключаются компании по добыче нефти и газа, а также финансовые и подакцизные производства. Новая система, по словам Чекункова, будет прибыльна для бюджета и призвана ускорить экономический рост в регионах.