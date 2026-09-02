Москва2 сен Вести.В ближайшие дни должна быть принята стратегия развития Дальнего Востока до 2030 года. Она затрагивает инфраструктурное развитие региона и энергоснабжение труднодоступных территорий. Подробнее о других основах стратегии в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, особое внимание будет уделяться снятию энергетических ограничений, которые могут помешать созданию новых инвестиционных проектов.

Первая основа — это инфраструктура. Мы продолжим инфраструктурное развитие, прежде всего снимая энергетические ограничения, потому что для новых инвестиционных проектов нужна электроэнергия. Здесь есть как ряд стратегических решений, это создание новых атомных электростанций в Приморье и в Хабаровском крае, создание новых гидроэлектростанций в Амурской области, в Республике Бурятия в перспективе и в Якутии. Так и новые, более мобильные решения, связанные с энергоснабжением труднодоступных, удаленных территорий и использование таких решений, как линии постоянного тока для перетока электроэнергии между энергорайонами, а также накопители. Попросту говоря, батареи, которые можно устанавливать, они аккумулируют энергию в часы низкого спроса, выдают ее в часы высокого спроса, таким образом балансируют систему. Если хотите, производят энергию из ниоткуда, когда новую генерацию создавать не надо, а новый ресурс для проектов появляется сказал Чекунков

Министр отметил, что вопросы энергоснабжения тщательно отработаны совместно с Министерством энергетики РФ, о чем планируется в течение сегодняшнего дня доложить президенту России Владимиру Путину.

Также Чекунков сообщил, что российскому лидеру представят проект о льготном инвестировании на Дальнем Востоке.