Москва2 сен Вести.Дальневосточная ипотека увеличила объем строительства в регионе в три раза за пять лет. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он обратил внимание на то, что перечень групп возможных получателей Дальневосточной ипотеки расширяется ежегодно. Более 170 тысяч семей уже получили льготную ипотеку, сообщил министр.

28 000 семей уже воспользовались ей в арктической зоне Российской Федерации. Каждый год расширяется перечень групп возможных получателей, если мы начинали только с молодых людей, 35 лет, то потом к этому добавились врачи, учителя, независимо от возраста, работники оборонно-промышленного комплекса, конечно, ветераны специальной военной операции, переселенцы, защитники приграничных территорий. Мы последовательно работаем над тем, чтобы ипотека становилась более доступной сказал Чекунков

Строительная отрасль также отреагировала на популярность дальневосточной ипотеки, считает министр.

Произошел ответ отрасли. В три раза вырос объем строительства на Дальнем Востоке, если мы пять лет назад строили 0,3 квадратного метра на душу населения в год. То есть это было практически в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. Мы впервые в 2025 году обогнали среднероссийские показатели – 0,9 м. Это семь миллионов метров сейчас строится, в три раза вырос этот показатель за пять лет, поэтому Дальневосточная ипотека послужила таким очень мощным толчком для всей строительной отрасли добавил он

Также Чекунков в интервью перечислил главные основы стратегии развития Дальнего Востока. По его словам, особое внимание уделяется инфраструктурному развитию региона.