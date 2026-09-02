Фальков: число желающих получить образование в ДФО выросло в четыре раза

В Минобрнауки РФ отметили рост числа желающих получить образование в ДФО Фальков: число желающих получить образование в ДФО выросло в четыре раза

Москва2 сен Вести.Число желающих получить образование на Дальнем Востоке выросло в четыре раза, отметил в беседе с ИС "Вести" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В регионе также наблюдается снижение оттока молодежи, заметил он.

Количество тех, кто уезжает получать образование за пределы Республики Бурятия, существенно сократилось, а количество тех, кто хотел бы приехать и получить образование, наоборот, выросло в четыре раза в целом по Дальнему Востоку сообщил Фальков

Регион участвует в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030. Дальний Восток". По словам Фалькова, в программе участвуют 14 университетов из девяти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Они стали получателями грантов, максимальный размер которых составляет более 300 млн рублей. Такая поддержка позволяет повысить научно-образовательный потенциал университетов и сократить число студентов, уезжающих учиться за пределы региона.