Фальков рассказал, почему абитуриенты стали чаще выбирать региональные вузы Фальков: абитуриенты в России перестали выбирать только Москву и Петербург

Москва6 авг Вести.В России в последние годы растет популярность региональных университетов у абитуриентов. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Крупные города с их университетскими или научно-образовательными комплексами с многолетней историей всегда более привлекательны для будущих студентов, отметил министр.

Но в последние годы мы видим, что межрегиональная ситуация с переездом абитуриентов из одного региона в другой меняется. Если раньше основным местом выезда были две крупных агломерации, то сейчас, в том числе используя возможность суперсервиса "Поступи в вуз онлайн", очень многие абитуриенты видят ситуацию, видят свои шансы и выбирают другие хорошие для получения образования российские города - Томск, Нижний Новгород, Хабаровск, Владивосток, Челябинск, Самару, Саратов и другие города, где есть прекрасные университеты. Я бы мог продолжить этот список - у нас достаточно много хороших региональных университетов, куда они поступают сегодня, посмотрев и увидев, что там есть и бюджетные места, и университет меняется сказал Фальков

По словам министра, на выбор абитуриентов влияет множество факторов - в том числе наличие мест в общежитии, атмосфера в вузе, взаимодействие с работодателями. При этом выбор вузов за пределами Москвы и Петербурга становится все более популярным у будущих студентов.

Эта тенденция отчетливо проявляется в последние несколько лет. То есть переезд не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие крупные российские региональные центры, где хорошее высшее образование подытожил министр

Также Валерий Фальков отметил: рост популярности инженерных специальностей у российских абитуриентов во многом связан с целенаправленной политикой государства по концентрации усилий на достижении целей технологического лидерства.