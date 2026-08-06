Москва6 авг Вести.Рост популярности инженерных специальностей у российских абитуриентов во многом связан с целенаправленной политикой государства по концентрации усилий на достижении целей технологического лидерства. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По мнению министра, в споре физиков и лириков сейчас "преобладают инженеры". Фальков также объяснил, с чем связывает это.

С целенаправленной политикой государства, потому что все цели, связанные с обеспечением технологического лидерства, требуют предельной концентрации. И плюс - последовательная политика на протяжении многих лет, связанная, скажем так, с большим разворотом от социально-гуманитарного образования, которое доминировало 5-10 лет назад, собственно, к инженерным специальностям и специальностям, связанным с математикой и естественными науками сказал Фальков

По словам министра, сейчас в России на первое место по интересу поступающих в вузы абитуриентов выходят инженерные специальности, а также специальности, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками.