В МИФИ объяснили, чем обусловлен рост популярности "атомных" профессий В МИФИ рассказали, почему вырос спрос абитуриентов на "атомные" специальности

Москва4 авг Вести.Рекордный спрос на программы специалитета по ядерным технологиям — не случайность, а результат системной работы. Об этом заявил в беседе с ИС "Вести" заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Алексей Егоров.

По его словам, Россия в лице Росатома удерживает лидерство в атомной энергетике — и это напрямую влияет на выбор абитуриентов. Кроме того, рост интереса к инженерным специальностям и специальностям атомной отрасли возник в связи с дополнительными стимулами.

Что касается общего роста внимания к инженерным и точным наукам, то здесь есть целая совокупность факторов, начиная от запросов государства на уровне индустрии, расширения производств, расширения различных научных областей и заканчивая, например, проектом "Физика для всех", который направлен на то, чтобы в школах популяризировать изучение физики. И, соответственно, получается такая сквозная траектория. Школьников вовлекают в физику, есть соответствующие олимпиады, конкурсы, соревнования, формируется соответствующая индустрия пояснил Егоров

Он добавил, что рост популярности специальностей атомной отрасли — тенденция, которая развивалась на протяжении десяти лет работы, но в последние годы эта работа была умножена за счет МИФИ, Консорциума опорных вузов Росатома и всей госкорпорации.

Ранее студенты МИФИ в интервью ИС "Вести" рассказали, почему выбрали это учебное заведение.