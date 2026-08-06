Фальков: самые популярные специальности вузов - инженерные, математические и IT Фальков: наиболее популярны в вузах инженерные и математические специальности

Москва6 авг Вести.В вузах России на первое место по интересу со стороны абитуриентов выходят инженерные специальности, а также специальности, связанные информационными технологиями, математикой и естественными науками. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам Фалькова, в последние несколько лет фиксируется стабильный интерес абитуриентов к инженерным специальностям и специальностям в области информационных технологий.