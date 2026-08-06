Москва6 авгВести.В вузах России на первое место по интересу со стороны абитуриентов выходят инженерные специальности, а также специальности, связанные информационными технологиями, математикой и естественными науками. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По словам Фалькова, в последние несколько лет фиксируется стабильный интерес абитуриентов к инженерным специальностям и специальностям в области информационных технологий.
Длинный тренд интереса абитуриентов, мы уже его фиксируем на протяжении трех-четырех лет - к специальностям инженерным, специальностям в области информационных технологий. Впрочем, они уже больше десяти лет лидируют. В последние годы на первое место, еще раз повторю, выходят инженерные специальности, а также специальности, связанные с математикой и естественными наукамисообщил Фальков