Москва6 авгВести.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале опубликовала кадры с места падения самолета Cessna в Иркутской области.
По данным ведомства, экипаж пропавшего самолета найден живым – сегодня людей эвакуировали в город Бодайбо.
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения по части 3 статьи 263 УК РФ.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ, возбужденного следственными органами Восточного МСУТ СК Россииговорится в публикации
Сотрудники ведомства продолжают надзор за ходом следствия.