Прокуратура показала кадры с места падения самолета Cessna в Иркутской области

Опубликованы кадры с места падения самолета Cessna в Иркутской области Прокуратура показала кадры с места падения самолета Cessna в Иркутской области

Москва6 авг Вести.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале опубликовала кадры с места падения самолета Cessna в Иркутской области.

По данным ведомства, экипаж пропавшего самолета найден живым – сегодня людей эвакуировали в город Бодайбо.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения по части 3 статьи 263 УК РФ.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ, возбужденного следственными органами Восточного МСУТ СК России говорится в публикации

Сотрудники ведомства продолжают надзор за ходом следствия.