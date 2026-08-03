Москва3 авгВести.Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России возбуждено уголовное дело после сообщения об исчезновении с легкомоторным воздушным судном Cessna 182, сообщает Следком в мессенджере MAX.
Дело заведено по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По данным следствия, воздушное судно 3 августа вылетело из поселка Мама Иркутской области для авиамониторинга лесопожарной обстановки. Туда же оно должно было вернуться вечером, однако в запланированное время на связь не вышло. На борту самолета находилось два человека.
В настоящее время местонахождение воздушного судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятияотмечается в публикации
Следователя и криминалисты Восточного МСУТ СК России проводят необходимые следственные действия. Рассматриваются различные версии произошедшего.
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев самолет Cessna 182 пропал в Бодайбинском районе. Он проинформировал, что в ближайшее время на поиски пропавшего борта направится самолет из Якутии. Утром 4 августа к операции подключатся два вертолета.