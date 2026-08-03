Уголовное дело возбуждено в Иркутской области, где пропал самолет Cessna 182 В Иркутской области после исчезновения самолета возбуждено уголовное дело

Москва3 авг Вести.Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России возбуждено уголовное дело после сообщения об исчезновении с легкомоторным воздушным судном Cessna 182, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Дело заведено по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным следствия, воздушное судно 3 августа вылетело из поселка Мама Иркутской области для авиамониторинга лесопожарной обстановки. Туда же оно должно было вернуться вечером, однако в запланированное время на связь не вышло. На борту самолета находилось два человека.

В настоящее время местонахождение воздушного судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия отмечается в публикации

Следователя и криминалисты Восточного МСУТ СК России проводят необходимые следственные действия. Рассматриваются различные версии произошедшего.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев самолет Cessna 182 пропал в Бодайбинском районе. Он проинформировал, что в ближайшее время на поиски пропавшего борта направится самолет из Якутии. Утром 4 августа к операции подключатся два вертолета.