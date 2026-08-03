В Иркутской области пропал самолет, следивший за лесопожарной обстановкой Самолет, патрулировавший лесопожарную обстановку, пропал в Иркутской области

Москва3 авг Вести.В Иркутской области пропал самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе написал он в мессенджере MAX

На борту находились два человека: летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Борт вылетел на патрулирование днем 3 августа из поселка Мама и туда же должен был вернуться в 20.50 местного времени.

Губернатор привел данные трекера, согласно которым экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего самолет направился в сторону Бодайбо, долетел до города, сделал над ним круг и ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13.58 3 августа.

Кобзев проинформировал, что в ближайшее время на поиски пропавшего борта направится самолет из Якутии. Утром 4 августа к операции подключатся два вертолета.