Летчики пропавшего самолета в Иркутской области вышли на связь Пилоты пропавшего Cessna-182 в Иркутской области найдены живыми

Москва5 авг Вести.Пилоты, пропавшего в понедельник легкомоторного самолета Cessna-182 в Бодайбинском районе Иркутской области, вышли на связь. Они живы, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что воздушное судно должно было вернуться в поселок Мама 3 августа, однако экипаж на контрольную связь не вышел. Всего на борту находились два человека.

Только что поступила информация, что летчики пропавшего лесопожарного самолета "Cessna 182" вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск отмечается в сообщении

Также летчики попросили передать своими родителям, что они живы и здоровы.

Уточняется, что пилоты находятся в 90 километрах от Бодайбо. Вертолет уже вылетел для их эвакуации.

Ранее СК назвал три версии пропажи самолета Cessna-182 в Иркутской области.