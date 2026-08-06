Спасенные в Иркутской области летчики рассказали, как им удалось выжить

Грелись под чехлом самолета, ждали помощи: пилоты Cessna рассказали, как выжили Спасенные в Иркутской области летчики рассказали, как им удалось выжить

Москва6 авг Вести.В Иркутской области эвакуированы и доставлены в больницу два пилота пропавшего с радаров три дня назад лесопожарного самолета Cessna 182. О том, что им пришлось пережить, командир воздушного судна Александр Назаров и летчик-наблюдатель Филипп Зыков рассказали в интервью ИС "Вести".

Самолет при происшествии почти не пострадал, экипаж остался жив. Летчики смогли забраться на сопку, самостоятельно собрали радиостанцию и передали сигнал пролетавшему над ними пассажирскому самолету Бодайбо – Иркутск. По словам Александра Назарова, летчики не прекращали надеяться на спасение.

Надежды не теряли заявил он

По словам командира воздушного судна, летчики обрадовались, увидев пролетавший над ними пассажирский самолет. Батарея самостоятельно собранной ими рации садилась, но им удалось быстро передать сообщение.

Обрадовался. Быстро сказал - батарея садилась, надо было быстро рассказал Назаров

По словам Филиппа Зыкова, у экипажа не было еды, а по ночам было очень холодно.

Грелись под чехлом самолета. Было ночью холодно, у нас лед был на стекле, дуло. Грелись потихонечку рассказал Зыков

Ранее сегодня вертолет авиационно-спасательного центра доставил выживший экипаж в Бодайбо.