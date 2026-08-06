Эвакуация переживших крушение самолета в Приангарье пилотов намечен на утро

Стала известна дата эвакуации пилотов потерпевшего крушение борта в Приангарье Эвакуация переживших крушение самолета в Приангарье пилотов намечен на утро

Москва6 авг Вести.В Иркутской области вылет вертолета за членами экипажа самолета Cessna 182 назначен на 9.00 по местному времени (04.00 по московскому), сообщила ТАСС мать одного из них Инна Зыкова.

Самолет пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека.

Нам поступила информация от спасателей, что вылет вертолета за летчиками назначен на 9 утра по Иркутску сказала Зыкова

Пилот и летчик-наблюдатель живы, они передали свои координаты самолету.