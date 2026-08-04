Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182 в Иркутской области Росавиация ведет поиски пропавшего в Иркутской области самолета

Москва4 авг Вести.В пресс-службе Росавиации сообщили о поиске самолета Cessna-182, который пропал накануне в Бодайбинском районе Иркутской области.

Воздушное судно вылетело днем на патрулирование леса. Всего на борту находились два человека – командир и летчик-наблюдатель.

Самолет должен был вернуться в понедельник, 3 августа, в 20.50 по местному времени в поселок Мама. Экипаж на контрольную связь не вышел. Аварийный сигнал с судна не поступал.

Из Бодайбо на поиски вылетело еще одно воздушное судно эксплуатанта – самолет Cessna. Из Братска в Киренск перебазировался вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр — Вертолетные услуги" со спасателями Братской региональной поисково-спасательной базы отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Также наготове Ан-26 авиакомпании "АЛРОСА" со спасателями Мирнинской РПСБ в аэропорту Мирный. Они приступят к поиску пропавшего самолета, когда улучшится погода.

На данный момент в Иркутской области сложная метеобстановка.

Ранее сообщалось, что после сообщения об исчезновении воздушного судна было возбуждено уголовное дело.