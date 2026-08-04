СК назвал три версии пропажи самолета Cessna-182 в Иркутской области Следователи изучают три версии пропажи самолета Cessna-182 в Иркутской области

Москва4 авг Вести.В рамках расследования уголовного дела о пропаже легкомоторного самолета Cessna-182 в Бодайбинском районе Иркутской области следователи рассматривают три основные версии. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Ранее стало известно, что в понедельник, 3 августа, самолет вылетел из аэропорта поселка Мама для осуществления мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве.

Всего на борту находились два человека – командир и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в этот же день в аэропорт вылета. Экипаж на контрольную связь не вышел. Аварийный сигнал с судна не поступал.

Проводятся поисковые мероприятия.

Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182.