Вертолет со спасенным экипажем Cessna 182 приземлился в Иркутской области Кобзев сообщил об эвакуации выжившего после крушения Cessna экипажа в Приангарье

Москва6 авг Вести.В Иркутской области приземлился вертолет с эвакуированными членами экипажа лесопожарного самолета Cessna 182, написал в своем MAX-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

В аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно поисково-спасательного центра, на борту – спасенный экипаж пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 написал чиновник

По его словам, у парней небольшие ссадины и ушибы, самолет почти не пострадал. Специалистам предстоит установить причину крушения. Командиру воздушного судна Александру 27 лет, летчику-наблюдателю Филиппу – 24 года.

Самолет пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе. Воздушное судно должно было вернуться в поселок Мама в этот же день, но экипаж на контрольную связь не вышел. На борту находились два человека.