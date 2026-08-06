Туман помешал вылететь за пилотами упавшей в тайге Приангарья Cessna 182

Эвакуация пилотов самолета Cessna 182 в Приангарье отложена из-за тумана Туман помешал вылететь за пилотами упавшей в тайге Приангарья Cessna 182

Москва6 авг Вести.Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182 в Иркутской области отложен из-за тумана, рассказали ТАСС в оперативных службах.

Ранее мать одного из летчиков сообщала об утреннем вылете вертолета для эвакуации.

В месте, где находятся пилоты, туман. Вертолет не вылетел говорится в сообщении

Самолет пропал 3 августа в Бодайбинском районе. Он занимался мониторингом лесопожарной обстановки. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. По факту исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело.