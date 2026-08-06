Москва6 авгВести.Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182 в Иркутской области отложен из-за тумана, рассказали ТАСС в оперативных службах.
Ранее мать одного из летчиков сообщала об утреннем вылете вертолета для эвакуации.
В месте, где находятся пилоты, туман. Вертолет не вылетелговорится в сообщении
Самолет пропал 3 августа в Бодайбинском районе. Он занимался мониторингом лесопожарной обстановки. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. По факту исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело.