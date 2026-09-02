Фальков раскрыл главную проблему в области образования на Дальнем Востоке Фальков: несколько лет решаем проблему оттока выпускников с Дальнего Востока

Москва2 сен Вести.Отток выпускников школ из дальневосточных регионов – проблема, которая на протяжении нескольких лет является главной задачей Минобранауки РФ и Минвостокразвития. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он обратил внимание на то, что данная проблема характерна практически для всех российских регионов.

Мы совместно с нашими коллегами из Минвостокразвития уже несколько лет решаем одну главную задачу вместе с регионами, конечно, это отток выпускников школ из дальневосточных регионов. Строго говоря, эта проблема актуальна практически для всех российских регионов. Все хотят учиться в основном в столицах либо в крупных городах, где качество образования получше и инфраструктура. Поэтому с 2022 года мы запустили большую программу "Приоритет 2030 — Дальний Восток", которая как раз направлена на решение этой задачи. Эта задача комплексная, потому что речь не идет о ремонте там отдельно взятого общежития или об увеличении стипендии даже. Такими мерами проблему не решить, надо действовать системно отметил Фальков

По словам министра, первые результаты программы уже видны.

Также Фальков сообщил, что число студентов-очников на Дальнем Востоке за последние три года выросло на 48,5%.

Ранее министр науки и высшего образования в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" рассказал об изменениях приемной кампании в вузы в 2026 году.