В Минобрнауки РФ пояснили, как распределяются бюджетные места в вузах Фальков рассказал, как распределяются бюджетные места в вузах

Москва6 авг Вести.Распределение бюджетных места в вузах — сложный процесс, требующий около год работы, сообщил ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В последние годы по поручению российского президента Владимира Путина в основе распределения бюджетных мест лежит долгосрочный и среднесрочный прогноз по рынку труда, отметил он.

И мы с учетом этого прогноза, трендов, запросов объединений работодателей, демографической ситуации, возможностей наших университетов, плотно работая с регионами и профильными министерствами, ежегодно распределяем бюджетные места не только между конкретными регионами, но и в дальнейшем между конкретными вузами... Я вам скажу так: это очень сложная работа, ежегодно требующая предельной концентрации внимания сообщил Фальков

В этом году этот процесс завершится до Нового года: данные будут внимательно проанализированы и приняты во внимание с учетом особенностей текущего года. Распределение бюджетных мест осуществляется не только по регионам, но и по конкретным университетам, заключил он.

В том же интервью Фальков объяснил, почему непрофильные вузы лишают права вести платный набор студентов.