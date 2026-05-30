Сенатор рассказал, по какой формуле рассчитывают платные места в вузах Сенатор Скаковская рассказала, как будет определяться число платных мест в вузах

Москва30 мая Вести.Количество платных мест в вузах России рассчитывается на государственном уровне по специальной формуле, учебные заведения могут скорректировать эти данные. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

По словам сенатора, специалисты, определяя число платных мест в вузах, учитывают ряд факторов.

Учитывается и средний балл ЕГЭ, выпуск, востребованность студентов и другие параметры. Несомненно, учитывается и кадровый состав, кто войдет в аудиторию к студентам - это тоже очень важно... Поскольку эта методика апробируется впервые, то вузам в этом году дана возможность посмотреть, какое количество платных мест они получили, есть возможность скорректировать эту цифру сказала Скаковская

Политик отметила, что нововведения в текущем году не отразятся на абитуриентах. При этом есть вопросы поступления, которые требуют особого рассмотрения.

Мест предостаточно. И кто стремился, тот поступит туда, куда он хочет. Другой вопрос, который нас волнует - это возможность выбора пяти вузов и пяти направлений в каждом вузе. Вы представляете, молодой человек выбирает 25 направлений, 25 специальностей, на которые он хочет поступить. Это многовато. Молодой человек, если хочет быть инженером, пусть поступает на инженера. Я понимаю, что все страхуются. Но мне кажется, если ты выбрал себе профессию, если ты знаешь, на кого ты хочешь пойти учиться и кем ты видишь себя в будущем, то по этой стезе и нужно идти добавила она

Сенатор также сообщила, что Совет Федерации проведет работу над платным набором на востребованные в высокотехнологичной области направления.