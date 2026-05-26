Москва26 мая Вести.Для учреждений среднего профессионального образования (СПО) может появиться перечень заказчиков целевого обучения, рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко в интервью ИС "Вести".

Депутат отметила, что формат целевого обучения хорошо себя показал в отдельных отраслях экономики и успешно реализуется в учреждениях высшего образования. На заседании рабочей группы в Госдуме предложили использовать эти механизмы в колледжах и техникумах.

Мы услышали очень хорошие предложения от регионов, в частности, моя родная Ростовская область об этом говорила. Для высшего образования такая опция существует в законодательстве, определен перечень заказчиков целевого обучения. Для среднего профессионального такого нет. И сегодня, если говорить о подготовке среднего медицинского персонала, специалистам могут получить по целевому договору частные клиники. Наверное, это неплохо, но таким образом государственная клиника не получит этого специалиста сказала Абрамченко

Зампред подчеркнула, что сегодня с учетом ситуации на рынке нужно бороться за каждого студента, и задача государства – предложить максимально комфортные условия для учебы и дальнейшего трудоустройства.