Москва6 авг Вести.Регулирование платного приема в высшие учебные заведения нацелено на противодействие некачественному высшему образованию. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, число бюджетных мест ежегодно растет, и в 2026 году их будет больше, чем в 2025-м. Министр отметил, что новая мера никак не касается университетов, дающих качественную подготовку, поскольку вся инициатива с регулированием платного приема направлена именно на борьбу с некачественным высшим образованием, которого пока еще немало.

Мы определили 40 специальностей и направлений с учетом трендов на рынке труда, запросов работодателей, с учетом нашего разговора с объединениями работодателей. И в целом ряде вузов - как правило, это непрофильные университеты по отношению к тем или иным специальностям, я их неоднократно называл, это и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и дальше по списку - мы установили потолок по платному приему, а во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места. пояснил Фальков

В результате, как подчеркнул министр, количество бюджетных мест остается "достаточно большим".