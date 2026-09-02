Фальков раскрыл, когда будет завершено строительство кампуса СахалинTech Фальков: кампус СахалинTech будет полностью закончен к 2027 году

Москва2 сен Вести.Студенческий кампус СахалинTech находится в высокой степени готовности, строительство будет закончено уже к 2027 году. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он напомнил, что до 2036 года по поручению президента в РФ должно быть построено 40 студенческих городов, шесть проектов реализуются на Дальнем Востоке.

Из них сегодня такой показательный и флагманский проект, который уже в высокой степени готовности — это сахалинский кампус СахалинTech, как они его называют. Там первая часть — общежития на полторы тысячи студентов — уже сданы и заселены. И к 2027 году мы полностью закончим этот кампус, можно приехать посмотреть. Конечно, это уникальные условия для получения образования, проживания, занятия творчеством, спортом отметил Фальков

Также создаются кампусы в Улан-Удэ, Чите, Петропавловске-Камчатском и в Благовещенске.

Понятно, что разная степень там готовности, но тем не менее, по планам это шесть крупных студенческих городков на Дальнем Востоке заключил министр

Ранее Фальков назвал главную проблему в сфере образования на Дальнем Востоке. По его словам, она заключается в оттоке выпускников из региона.