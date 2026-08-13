Минобрнауки: Москва, Санкт-Петербург и Казань – главные студенческие города РФ В Минобрнауки назвали города-лидеры по числу студентов

Москва13 авг Вести.Москва, Санкт-Петербург и Казань – главные образовательные центры России. В этих городах сосредоточены лучшие вузы страны, а значит, здесь очень много студентов. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Топ-10 российских городов по числу студентов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что к 2036 году в России должны появиться 40 университетских кампусов. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети".