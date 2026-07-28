Москва, Петербург и Казань стали лидерами по числу абитуриентов в 2026 году

Стали известны города-лидеры по числу абитуриентов в 2026 году Москва, Петербург и Казань стали лидерами по числу абитуриентов в 2026 году

Москва28 июл Вести.Москва, Санкт-Петербург и Казань составили тройку лидеров по количеству абитуриентов, подавших заявления в вузы в рамках приемной кампании текущего года.

Первое место по традиции заняла столица (511 тысяч человек), на втором месте - Санкт-Петербург (212 тысяч заявок), на третьем - Казань (90 тысяч человек), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

Кроме того, в десятку наиболее популярных для поступления городов вошли Екатеринбург (82 тысяч), Новосибирск (64 тысяч), Ростов-на-Дону (53 тысячи), Нижний Новгород (50 тысяч), Уфа (45 тысяч), Краснодар (45 тысяч) и Томск (40 тысяч).

Ранее сообщалось, что в России началась приемная кампания в вузы. Всего в учебных заведениях насчитывается около 1,5 миллиона мест.