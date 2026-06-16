Рейтинг лучших вузов возглавляют МГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана

В рейтинге лучших вузов страны лидируют МГУ и Бауманка Рейтинг лучших вузов возглавляют МГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана

Москва16 июн Вести.Рейтинг сотни лучших вузов России представило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика): медицинские и технические университеты оказались наиболее востребованными. Об этом сообщает "Российская газета".

Лучшим объявлен МГУ им. Ломоносова. На втором месте - МГТУ им. Н. Э. Баумана. Также в пятерке лучших - Московский физико-технический институт, СПбГУ и НИЯУ МИФИ.

Заметно улучшились места в рейтинге у медицинских университетов - в список 2026 года вошли 18 учебных заведений, подведомственных Минздраву России.

Также в список лучших в 2026 году вошли 39 инженерно-технических вузов - это на три больше, чем два года назад.

Больше половины мест в рейтинге RAEX занимают университеты Москвы и Санкт-Петербурга: 38 и 14 соответственно.