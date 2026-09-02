Москва2 сен Вести.Дальний Восток для России является большой дверью в Азиатско-Тихоокеанский регион и стратегией на будущее. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он обратил внимание, что развитие дальневосточного региона – приоритет для России.

Если создание Петербурга было окном в Европу, то, безусловно, Дальний Восток, Владивосток — это большая дверь в Азиатско-Тихоокеанский регион. И с учетом нынешней геополитической ситуации — не только нынешней — это наша стратегия на будущее. Она будет, конечно, иметь все больший приоритет для нас, развитие именно этого региона, потому что это и окно в Китай, и окно в другие страны Тихоокеанского региона сказал Костин

Глава ВТБ сообщил, что завершена работа над стратегией по развитию Дальнего Востока до 2036 года.

Она (стратегия. – Прим.ред.) предусматривает существенный рост инвестиций в регион, повышение доли региона в валовом региональном продукте страны и целый ряд мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры транспортной, энергетической, инвестиции в разработку природных ресурсов и переработку и так далее добавил Костин

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков раскрыл детали стратегии, которая будет принята в ближайшие дни.