В Госдуме объяснили, почему Запад намерен забрать Дальний Восток у России В Госдуме оценили намерения Запада в отношении российского Дальнего Востока

Москва13 авг Вести.Запад и его сателлиты смотрят на Дальний Восток как на огромную кладовую вместе с Сибирью. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

По его словам, Дальний Восток – это ключевая территория и главная кладовая России, где находятся залежи полезных ископаемых, многие из которых еще даже не разведаны.

И, конечно, Запад и его сателлиты в лице Японии и Южной Кореи, конечно, смотрят на Дальний Восток как на огромную кладовую вместе с Сибирью, которую надо постараться оттянуть и забрать у Российской Федерации отметил депутат

Афонин подчеркнул, что России необходимо уделять внимание как экономическому развитию, так и защите данных территорий.

Это главная наша связующая с социалистическим Китаем, главным нашим экономическим партнером, и здесь обеспечение безопасности очень важно, но и развитие наших экономических связей добавил он

13 августа президент РФ Владимир Путин провел в Южно-Сахалинске совещание, посвященное вопросам безопасности восточных границ России, и подчеркнул, что главной задачей является обеспечение безопасности всех рубежей страны.