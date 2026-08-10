Москва10 авгВести.Дальний Восток – край с богатым наследием, который еще можно раскрывать. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Это край с богатым наследием, который еще можно и раскрывать, и вкладывать. И, конечно же, это новая логистика, новые маршруты, в целом, в комплексе, начиная от туризма и заканчивая экономикой странысказал он
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Диалог прошел в Улан-Удэ во время рабочей поездки главы государства.