Дюмин: Дальний Восток – край с богатым наследием, который нужно раскрывать

Дюмин назвал Дальний Восток краем с богатым наследием, который нужно раскрывать Дюмин: Дальний Восток – край с богатым наследием, который нужно раскрывать

Москва10 авг Вести.Дальний Восток – край с богатым наследием, который еще можно раскрывать. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Это край с богатым наследием, который еще можно и раскрывать, и вкладывать. И, конечно же, это новая логистика, новые маршруты, в целом, в комплексе, начиная от туризма и заканчивая экономикой страны сказал он

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Диалог прошел в Улан-Удэ во время рабочей поездки главы государства.