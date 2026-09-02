Москва2 сен Вести.Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявляют большой интерес к совместной работе с Россией на Дальнем Востоке. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" на полях проходящего во Владивостоке XI Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, интерес к России у стран региона Юго-Восточной Азии сохраняется.

Мы проводили сегодня сессию Россия - АСЕАН, у нас присутствовали два заместителя министра из двух стран, и из Вьетнама был министр. Это говорит вообще об уровне интереса к Дальнему Востоку со стороны наших партнеров по АСЕАН. Структура очень интересная, это пятая экономика в мире, если по совокупности брать эти 11 стран ... то есть рынок с хорошим ростом… Естественно, с растущим средним классом, с растущими потребностями. И потребности, конечно, более высокого уровня: это касается не только продуктов питания, техники, жилья и всего остального, но это касается, естественно, и оборудования, оснащения отметил Катырин

По словам главы ТПП, практически все зарубежные гости много говорили о цифровизации, о возможностях и достижениях России, в частности, в сфере умных городов.

Есть интерес не только к природным ресурсам - есть интерес и к тому, что в России наработано, и с точки зрения высоких технологий, и продукции, и так далее. И естественно, что продовольственная безопасность — для любой страны это тема одна из важнейших. И коллеги, конечно, подчеркивают их интерес к этому направлению и то, что готовы вкладываться в эти направления сказал Сергей Катырин

Также в беседе с ИС "Вести" председатель ТПП перечислил актуальные и востребованные профессии на рынке труда.